Suspenden servicio de energía en Galapa para desarrollar trabajos de emergencia

Desde las primeras horas de la mañana y hasta las 3:00 de la tarde de este viernes estará sin energía eléctrica una buena parte de la población de Galapa (Atlántico), debido a los trabajos de emergencia que ha anunciado la empresa Air-e en los circuitos Caracolí 5 y Galapa, los cuales requieren suspender el servicio a los usuarios de esta zona.

La empresa Air-e explica que estas maniobras buscan suministrar energía a los usuarios de manera más confiable, pues la alta demanda de las últimas horas volvió a sobrecargar el sistema eléctrico y ahora lo que se requiere es aliviar las redes en esta zona del área metropolitana de Barranquilla; para ello, entonces, se está transfiriendo carga del circuito Caracolí 5 hacia el circuito Galapa.

Esta misma suspensión se debió hacer en mayo en el circuito Cordialidad, que abastece al corredor industrial y donde se acordaron cortes diarios de energía durante dos horas para evitar la sobrecarga del sistema durante la ola de calor.

En ese circuito se realizaron unos trabajos y se desmontaron redes fraudulentas de varias empresas que estaban conectadas de manera ilegal, lo que permitió aliviar la presión sobre la infraestructura eléctrica y mejorar la prestación del servicio para los usuarios de la zona industrial y el área rural.



Sin embargo, no desaparece el riesgo para el resto de la población, porque además del intenso calor que dispara el uso de equipos de ventilación y refrigeración por temperaturas por encima de los 34 grados, está el Mundial de Fútbol que también aumenta el consumo de energía durante los partidos.

A mediano plazo se habla de la construcción de dos circuitos nuevos para dar un mayor respaldo eléctrico a Galapa y a largo plazo se tiene como medida la construcción de una subestación eléctrica.