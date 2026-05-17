Fue hallado el cuerpo sin vida de menor de 7 años que cayó al río Tobia, en Nocaima

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Nocaima informó que durante la mañana del domingo 17 de mayo, se activó el operativo de búsqueda y rescate del menor Dilan Linares, de aproximadamente 7 años de edad, quien cayó accidentalmente al río Tobia, en el sector de la vereda Volcán, en el municipio de Nocaima, el sábado 16 de mayo.

Las unidades de rescate aseguraron que el hallazgo del cuerpo sin vida del menor se dio en el sector conocido como El Naranjal. Las autoridades aseguraron que se completaron las maniobras de recuperación y posteriormente esperan que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) asuma la investigación pata realizar los actos urgentes correspondientes.

Además, desde el Cuerpo de Bomberos expresaron sus condolencias a los familiares y allegados quienes desde el sábado acompañaron estás labores de búsqueda.



Bomberos de Cundinamarca informaron sobre la desaparición del menor

De acuerdo con el reporte entregado por la Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca, tras la emergencia, unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Nocaima iniciaron las labores de búsqueda y rescate en el río Tobia, en donde el menor cayó accidentalmente. Sin embargo, pese a los operativos adelantados, no fue posible ubicar al menor durante la tarde del sábado y hasta la mañana del domingo, el menor fue hallado sin vida.

Debido a la complejidad de la operación, el delegado departamental de Bomberos, Álvaro Farfán, señaló que autorizó la activación de apoyo por parte del Cuerpo de Bomberos de Villeta para reforzar las labores en la zona. En el operativo también participaron unidades de la Policía, familiares del menor y miembros de la comunidad del sector en la búsqueda del niño.

