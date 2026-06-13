Policía aprehendió a menor de edad que portaba granada de fragmentación en Los Mártires

Un menor de 16 años fue aprehendido por la Policía en el centro de Bogotá, específicamente en la localidad de Los Mártires, luego de que la central de radio alertara a las patrullas sobre la presencia de un joven con actitud sospechosa en el sector. El procedimiento se llevó a cabo en la calle 17 con carrera 14 por uniformados del CAI Paloquemao.

“Mientras la patrulla de vigilancia adelantaba acciones de prevención y control, fue alertada por la ciudadanía de una persona con actitud sospechosa. De manera inmediata, se trasladaron al lugar de los hechos y este menor intentó huir de los uniformados, ingresando a un inmueble en La Favorita”, dijo el teniente coronel Nilson Figueroa, comandante de la Estación de Policía de Los Mártires.

Según información de las autoridades, con autorización de la administración del establecimiento y el apoyo de las cámaras de seguridad, los policías lograron ubicar al menor dentro del inmueble. Durante el registro, encontraron en su poder una granada de fragmentación modificada.

El adolescente fue puesto a disposición del ICBF para responder por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, accesorios y municiones.



La Policía destacó que la colaboración de la ciudadanía fue fundamental para el desarrollo del operativo y reiteró el llamado a denunciar cualquier hecho sospechoso a través de la línea de emergencias 123 o en el CAI más cercano.