Terrible caso de maltrato animal en Cajicá: violenta golpiza a perrito quedó en video

En video quedó registrado el momento exacto en el que un hombre le propina una violenta golpiza a un perrito, que sería su mascota, dentro de un apartamento ubicado en el conjunto residencial Aliso, ubicado en el municipio de Cajicá, Cundinamarca. A pesar de los desesperados ladridos del animal, nadie acude a ayudarlo.

En las imágenes se logra ver cómo el violento hombre, de un momento a otro, empieza a golpear al perro dentro de la vivienda. En un momento, lo lanza hacia la sala del apartamento y le da un total de cuatro patadas, para luego tomar al animal de una de las patas delanteras y arrojarlo al balcón, donde continúa golpeándolo hasta finalmente dejarlo encerrado en ese sitio.

“El señor llega entre las seis y media y siete de la noche, algo pasó con el perrito, pero no entendemos por qué lo coge y le da semejante paliza tan terrible. Yo realmente no entiendo la señora cómo pudo grabar. Realmente ver el vídeo es espeluznante”, indicó una de las habitantes del conjunto residencial.

Según destacó la mujer, en este momento la Policía ya está atendiendo la denuncia y en estos momentos los habitantes del conjunto están a la espera de que al lugar llegue un veterinario para saber el estado del animal.

Publicidad

“Sabemos que es un perrito criollo, pero realmente no se tiene una explicación de cómo alguien puede levantar un perrito y hacerle esto. Esperamos de verdad que esta persona pueda ser judicializada porque no hay derecho a que se maltrate de esta manera a un ser que no lo merece”, agregó la mujer.