Tragedia puedo ser mayor, dice alcalde de Mesitas del Colegio por explosión de caldera

Se siguen conociendo detalles de la fuerte explosión de una caldera en el municipio de Mesitas del Colegio, Cundinamarca, este fin de semana, en un centro vacacional. En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el alcalde Diego López lamentó el fallecimiento de dos personas que estaban allí cuando ocurrió la tragedia y describió que fue lo que pasó.

De acuerdo con el mandatario local, el incidente tuvo lugar alrededor de las 12:49 de la tarde de este domingo, 29 de septiembre, cuando la caldera de la piscina explotó, causando daños significativos a los vehículos cercanos que estaban parqueados y dejando dos personas muertas.

El alcalde indicó que la mayoría de las personas presentes, en el momento de la explosión, estaban disfrutando de las instalaciones y almorzando en las piscinas. En ese sentido, dijo que la tragedia pudo ser mayor, por ejemplo, si hubiera ocurrido a la hora de salida.

“La mayoría de las personas a las 12:49, cuando ocurrió los hechos, se encontraban en las piscinas; estaban almorzando, se encontraban realizando otras actividades. Por eso, nosotros hemos dicho que gracias a Dios no fue algo más que lamentar, a parte de las dos personas que fallecieron, que lamentablemente se fueron y que eran muy conocidos acá. Gracias a Dios no fue la hora de salida, por ejemplo, 5:00 o 5:30 de la tarde, cuando están saliendo las personas a sus vehículos. Gracias a Dios no fue a esa hora porque hubiésemos tenido una tragedia peor”, recalcó.

Sobre las víctimas, precisó que se ya se identificaron. Uno es el señor David, quien aparentemente estaba realizando actividades relacionadas con la caldera y, la señora María Dominga Campos, una vendedora de empanadas que visitaba regularmente el centro recreativo para ofrecer sus productos.

El alcalde López contó que, en ese momento, los hijos de María Dominga ya habían abandonado el lugar antes del incidente.

“El señor que murió, David, al parecer estaba tratando de hacer alguna actividad respecto de lo que ocurría con la caldera y la señora Dominga Campos es una señora que habitualmente venía los domingos al centro vacacional a vender sus empanadas. Estaba a una distancia aproximadamente de unos 25 o 30 metros de donde fue la explosión, pero la onda expansiva, desafortunadamente, estaba en la ruta que ella se encontraba”, agregó.

Cuando se le preguntó sobre la propiedad de la piscina y la responsabilidad del incidente, explicó que hay varios propietarios involucrados y que se está llevando a cabo una investigación para determinar las acciones legales correspondientes.

El alcalde también mencionó que la caldera había sido inspeccionada por el cuerpo de bomberos anteriormente y se determinó que estaba en buenas condiciones. Sin embargo, el incidente fue considerado como un hecho aislado e imprevisible.

Así, aseveró que hay alrededor de 300 piscinas públicas en Mesitas del Colegio, entre hoteles y balnearios. El alcalde destacó que el municipio cuenta con una alta afluencia de turistas los fines de semana y que se han realizado operativos de control para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad.

Aseguró que se estableció también un equipo psicosocial para asistir a los heridos y se están coordinando acciones con la Comisaría de Familia para brindar apoyo a los hijos de doña María Dominga Campos.