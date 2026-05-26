Sobre las 8:00 de la noche de este martes, 26 de mayo, se registró un grave accidente de tránsito a la altura del municipio de Tocancipá, en la vía Bogotá-Tunja, por parte de un bus intermunicipal que perdió el control y terminó volcando, dejando una persona muerta y varios heridos.

Al sitio para atender la emergencia llegaron miembros de El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tocancipa, con apoyo de la Cruz Roja, Defensa Civil, con la concesión, ambulancia de la zona en el punto atendiendo 15 pasajeros, de los cuales el saldó de una mujer muerte y otras ocho personas heridas.

Una mujer muerta dejó fuerte accidente de bus intermunicipal en vía Bogotá-Tunja // Foto: suministrada

“Se presenta un fuerte accidente de tránsito, volcamiento de un Bus de la empresa Concorde que venía por la vía Nacional de Tunja Bogotá en el sector los Manzanosen el municipio de Tocancipa, El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tocancipa, con apoyo de la Cruz Roja, Defensa Civil, con la concesión, ambulancia de la zona en el punto atendiendo 15 pasajeros, de los cuales fueron valorados siendo trasladados 7 lesionados al Hospital del municipio, 7 pasajeros que no necesitan ser trasladasos, más una víctima Fatal de sexo Femenino. a los lesionados. La vía está cerrada en el punto”, informó el reporte del cuerpo de Bomberos de Cundinamarca.

Por ahora se desconoce con puntualidad qué ocasionó este fuerte accidente de tránsito. El resto de las personas han sido trasladadas y atendidas por personal médico tras ocurrido este accidente a pocos kilómetros de la capital del país. Una situación que elevó la recomendación de las autoridades a manejar con precaución.