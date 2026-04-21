Agentes de tránsito en Cali tendrán cámaras corporales durante los operativos

Las autoridades de Movilidad en Cali confirmaron la implementación de cámaras corporales conocidas como 'Body Cams' en los agentes de tránsito, como parte de una estrategia para fortalecer la transparencia y la seguridad en los procedimientos en vía pública.

Estos dispositivos operarán mediante un sistema de grabación continua de video y audio de alta calidad.

Diana Reyna, gerente de Enruta, aclaró que estos equipos no están diseñados para imponer fotomultas, sino que su propósito principal es documentar los procedimientos y proteger tanto a los funcionarios como a los ciudadanos durante las intervenciones.

"Son herramientas para garantizar la transparencia y las evidencias en los procesos que realizan los agentes en vía, promoviendo el respeto y la confianza. Esto no es solo un dispositivo; es una garantía de transparencia y confianza. Además, reducirá tiempos judiciales al contar con evidencia en tiempo real”, indicó la gerente.



Las cámaras cuentan con especificaciones técnicas de alto nivel, entre ellas monitoreo en tiempo real, botón de pánico y capacidad de vigilancia constante, lo que permitirá una respuesta más eficiente ante situaciones de riesgo.

Según las autoridades, esta iniciativa representa un avance significativo en materia de seguridad, especialmente en escenarios donde puedan presentarse agresiones, intentos de hurto u otros hechos delictivos.

“Las cámaras acompañarán a los agentes en los procesos de control, fortaleciendo la seguridad en terreno. Tienen múltiples aplicaciones, que mejoran el ejercicio de la autoridad y brindan garantías tanto a los agentes como a la ciudadanía”, señaló el secretario de Movilidad, Sergio Moncayo.