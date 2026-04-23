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Armada escoltará profesores en zona rural de Buenaventura por amenazas de grupos armados ilegales

La comunidad educativa permanece en alerta, mientras se definen las condiciones de seguridad necesarias para retomar las actividad.

El puerto de Buenaventura es el más importante puerto de Colombia.
El puerto de Buenaventura es el más importante puerto de Colombia.
Foto: Ministerio de Transporte.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de abr, 2026

Tras las recientes amenazas de grupos armados contra docentes en Puerto Merizalde, zona rural de Buenaventura, las autoridades educativas anunciaron medidas para restablecer la normalidad académica en el sector.

El secretario de Educación confirmó que, en articulación con la Armada Nacional de Colombia, se implementarán controles de seguridad que permitan el regreso a clases presenciales sin poner en riesgo a estudiantes y profesores. La prioridad, según indicó, es evitar afectaciones prolongadas al calendario escolar de los niños.

La situación se agravó, luego de que la institución educativa Institución Educativa Pedro Pablo Astaiza fuera blanco de actos vandálicos.

De acuerdo con la información preliminar, varios sujetos ingresaron a las instalaciones y causaron daños en las oficinas administrativas, hechos que actualmente son materia de investigación por parte de las autoridades.

La comunidad educativa permanece en alerta, mientras se definen las condiciones de seguridad necesarias para retomar las actividades. Se espera que, con el acompañamiento de la Armada, la próxima semana los estudiantes puedan regresar a las aulas bajo garantías que protejan su integridad y la del personal docente.

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