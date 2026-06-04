Asesinaron a disparos a dos menores en un establecimiento de comidas de Cali

La comunidad del barrio Saavedra Galindo, ubicado en la comuna 8 de Cali, se encuentra consternada luego del asesinato de dos adolescentes en medio de un ataque sicarial ocurrido en las últimas horas dentro de un establecimiento de comidas de la zona.

Según las autoridades, las víctimas permanecían en el lugar compartiendo cuando fueron sorprendidas por dos hombres armados que ingresaron al sitio y abrieron fuego en repetidas ocasiones. Los menores recibieron varios impactos de bala en distintas partes del cuerpo y fallecieron en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

El hecho causó temor entre quienes se encontraban en el establecimiento y entre los residentes del sector. Tras cometer el crimen, los responsables escaparon, por lo que la Policía desplegó un plan candado para intentar ubicarlos y capturarlos.

"Fallecieron dos personas con armas de fuego, donde los agresores se movilizaban en una motocicleta , esto hace a que se active una burbuja de inteligencia para lograr dar con la captura de los responsables" expresó teniente coronel César Rodríguez, comandante del Distrito Dos de Policía La Rivera.



Luego de conocerse este doble homicidio, el personero de Cali, Gerardo Mendoza, expresó su rechazo frente a lo sucedido e hizo un llamado a las autoridades para que avancen con rapidez en la investigación y se haga justicia por las víctimas.

“Cali amanece nuevamente con una noticia que genera dolor e indignación. Una joven de 16 años y un joven de 17 fueron asesinados con arma de fuego. Son dos menores más que pierden la vida a causa de una violencia irracional que sigue arrebatándole el futuro a nuestra ciudad”, manifestó Mendoza.

Este caso se suma a las preocupantes cifras de violencia que afectan a la niñez y adolescencia en la capital vallecaucana. De acuerdo con el Observatorio de Seguridad de Cali, entre el 1 de enero y el 30 de mayo de este año se han registrado 34 homicidios de menores de edad en la ciudad.