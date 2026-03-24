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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Así se vivirá la Semana Santa en Cali: esta es la agenda religiosa y cultural

Así se vivirá la Semana Santa en Cali: esta es la agenda religiosa y cultural

Para los días de mayor afluencia, especialmente Jueves y Viernes Santo, se implementarán medidas adicionales como la activación del Puesto de Mando Unificado.

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