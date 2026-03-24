Así se vivirá la Semana Santa en Cali: esta es la agenda religiosa y cultural

Las autoridades de Cali se preparan para recibir la Semana Santa con una amplia programación religiosa, cultural, turística y de servicios, pensada para el disfrute de caleños y visitantes.

Durante esta temporada, el acceso a los cerros tutelares de la ciudad como el Cerro de las Tres Cruces, la Virgen de Yanaconas y Cristo Rey estará habilitado en horarios controlados, principalmente entre las 5:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde.

“Para nosotros es fundamental que caleños y visitantes disfruten de la Semana Santa de manera segura. Por ello, tendremos Puestos de Mando Unificado (PMU), en Pance, Cristo Rey, Virgen de Yanaconas y Cerro de las Tres Cruces. Importante destacar que menores de 17 años deben estar acompañados de padres o adultos responsables y además disponer de un carné con datos de contacto que estarán verificando los organismos de socorro”, aseguró Nicolás Suárez, subsecretario de Gestión del Riesgo de Cali”

Para los días de mayor afluencia, especialmente Jueves y Viernes Santo, se implementarán medidas adicionales como la activación del Puesto de Mando Unificado y el despliegue de organismos de socorro. Además, más de 7.000 uniformados estarán distribuidos en distintos puntos de la capital del Valle del Cauca para reforzar la seguridad durante las actividades religiosas y turísticas.



“También haremos un impulso especial a las rutas gastronómicas para los visitantes, teniendo en cuenta que tenemos una riqueza de restaurantes muy importante. Igualmente, tendremos oferta de recorridos turísticos por el Centro Histórico”, indicó María Fernanda Campuzano, secretaria de Turismo de Cali.

En materia de movilidad, la ciudad contará con más de 400 agentes de tránsito que estarán encargados de regular el tráfico en corredores principales y en los sitios de mayor afluencia.

Las autoridades también implementarán el Plan Éxodo y Retorno, controles de alcoholemia, monitoreo permanente del tráfico y acompañamiento a eventos religiosos. Además, se mantendrán medidas como el pico y placa durante el lunes, martes y miércoles de la Semana Mayor.