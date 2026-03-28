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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Autoridades frustran ataque con explosivos en El Plateado, Cauca: Una persona capturada

Autoridades frustran ataque con explosivos en El Plateado, Cauca: Una persona capturada

De acuerdo con información del Ejército Nacional, tropas desplegadas en la zona lograron ubicar el vehículo acondicionado con material explosivo, por lo que de inmediato activaron los protocolos.

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