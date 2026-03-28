Autoridades frustran ataque con explosivos en El Plateado, Cauca: Una persona capturada

Las autoridades confirmaron el hallazgo de una motocicleta cargada con explosivos en el corregimiento de El Plateado, en el departamento del Cauca, artefacto que tenía una capacidad destructiva que podía superar los 200 metros a la redonda.

De acuerdo con información del Ejército Nacional, tropas desplegadas en la zona lograron ubicar el vehículo acondicionado con material explosivo, por lo que de inmediato activaron los protocolos de seguridad para evitar una posible afectación a la población civil.

Tras el procedimiento, personal especializado realizó la destrucción controlada del artefacto, acción que permitió neutralizar el riesgo y prevenir un atentado en esta zona del suroccidente del país. Según confirmó el Ejército, este hecho estaría relacionado con la estructura Carlos Patiño, grupo armado ilegal que delinque en esta región del Cauca.

Durante la operación también fue capturado un hombre conocido con el alias de “Barbas”, señalado como presunto integrante de esta estructura criminal.



Las autoridades informaron que de manera inmediata se adoptaron medidas de seguridad en el área y, a esta hora, unidades del Ejército permanecen en la zona adelantando operaciones para fortalecer el control territorial y evitar nuevas acciones violentas.