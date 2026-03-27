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Cancha del Pascual Guerrero no sufrió graves daños en concierto de J Balvin en Cali: Sec. de Deporte

El funcionario respondió a las criticas de algunas personas que no están de acuerdo con que se siga prestando el escenario deportivo para conciertos musicales.

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