Cierran dos anticuarios en Cali que comercializaban piezas arqueológicas precolombinas

Dos anticuarios ubicados al norte de Cali fueron cerrados temporalmente, luego de un operativo adelantado por las autoridades en el que evidenciaron que estos establecimientos estaban comercializados tesoros y reliquias arqueológicas.

En la inspección fueron encontradas más de 30 piezas pertenecientes a culturas precolombinas y, al solicitar los documentos de funcionamiento de cada negocio, las autoridades se dieron cuenta que ninguno de los establecimientos contaba con licencia para poseer estas piezas y menos autorización para intervenirlas.

"Entre los elementos recuperados se encuentran vasijas, cuencas e inclusive figuras antropomórficas pertenecientes a las culturas Calima y Quimbaya clásicas. Los operativos se adelantaron en los barrios Granada y Versalles, dando como resultado la suspensión transitoria de la actividad a dos anticuarios, teniendo en cuenta de que no se tratan de piezas decorativas, sino que hacen parte de la historia de nuestro país y estaban siendo manipuladas de manera irregular", señaló el teniente coronel Jairo Sanabria, jefe seccional de Servicios Especiales de la Policía de Cali.

Las piezas arqueológicas quedaron en poder del Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca Inciva, mientras que los anticuarios deben superar el tiempo determinado por las autoridades para retomar su funcionamiento.

