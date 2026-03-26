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Cierran dos anticuarios en Cali que comercializaban piezas arqueológicas precolombinas

Las autoridades se dieron cuenta que ninguno de los establecimientos contaba con licencia para poseer estas piezas y menos autorización para intervenirlas.

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