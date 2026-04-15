Capturan en Cali a autores materiales del asesinato del empresario Jorge Hernando Uribe Bejarano

Autoridades dieron un nuevo golpe contra el crimen organizado en Cali, tras la captura de dos hombres señalados de participar en la desaparición forzada y homicidio del empresario de 74 años, Jorge Hernando Uribe Bejarano, en abril del año pasado.

El operativo se llevó a cabo en los barrios San Fernando y Villa del Sur, donde se logró ubicar a dos sujetos conocidos con los alias de ‘Mellizo’, de 28 años, y ‘La zorra’, de 36, vinculados directamente a la desaparición forzada y homicidio de la víctima.

"En una operación coordinada con el CTI y la Fiscalía, la Policía Nacional capturó a los autores materiales de la desaparición y homicidio del señor Jorge Hernando Uribe Bejarano, ocurrido el 6 de abril del año 2025. Sus capturas se suman a la de Brian Garcés, el 11 de abril del año anterior", expresó el general Herbert Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

De acuerdo con las autoridades, el avance clave en la investigación se logró gracias al rastreo satelital y la georreferenciación de sus dispositivos móviles, lo que permitió ubicarlos en la misma ruta que recorrió el vehículo de la víctima.



"Esta evidencia fue determinante para llegar hasta la vereda El Estero, en el corregimiento de Navarro, donde fueron hallados el dia 11 de abril los restos óseos de Uribe Bejarano, en la parte trasera de una vivienda, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación", explicó el oficial.

A los detenidos se les imputan los delitos de homicidio agravado y desaparición forzada. Además, registran antecedentes por porte ilegal de armas, tráfico de estupefacientes y violencia intrafamiliar. Con estas capturas, las autoridades avanzan en el esclarecimiento de este caso, que ya suma la detención previa de Brayan Eduardo Garcés Peláez.