Comerciantes del centro de Cali piden reversar peatonalización de esta zona en diciembre

Comerciantes del centro de Cali salieron a protestar esta mañana exigiendo mayor flexibilidad en la medida de peatonalización de esta zona de la ciudad, por lo menos, durante el resto del año. Los dueños de negocios aseguran que el cierre de las carreras 4ta. y 5t.a han perjudicado sus ventas pues los inconvenientes de la movilidad han ahuyentado a sus clientes.

“Pedimos que por lo menos en esta temporada nos permitan laborar, pues es el fin de año y también que nos tengan presentes en las mesas de concertación para este tema y así encontrar una adecuada solución”, dijo Juan Carlos Izquierdo, administrador del centro comercial La Fortuna.

Los comerciantes insisten en continuar con los espacios de diálogo que permitan una mejor movilidad sin afectar el libre desarrollo de sus negocios, "no queremos esa peatonalización, nos están vulnerando nuestro derecho a trabajar, el comercio se está acabando muy temprano. Pedimos consideración para llegar a un acuerdo", señaló Francisco Cancino, vocero del gremio de parqueaderos públicos.

La movilidad en el centro de Cali ha sido objeto de discusión desde varias perspectivas. No solo por la peatonalización sino por la invasión al espacio público por parte de los puestos informales, el fin de semana algunos de estos fueron intervenidos.

"Tenemos diálogo y compromisos, pero también debemos ejercer control. no pueden estar en la vía pública, no pueden afectar el normal funcionamiento de los establecimientos formales, no pueden usar energía irregularmente, no deben vender alimentos descompuestos, ni licor en el espacio público, entonces aquí habrá un diálogo pero debemos ejercer control y reconocimiento de estos actores del espacio público", dijo el secretario de seguridad de Cali, Jairo García.

Aún no hay pronunciamiento por parte de las autoridades de movilidad, en referencia a la solicitud de flexibilizar la peatonalización durante las noches.