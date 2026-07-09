Comunidades en Buenaventura piden que proceso de paz con 'Shottas' y 'Espartanos' se mantenga

Este miércoles, en Buenaventura se llevó a cabo la firma del 'Pacto por La Paz y la Vida' en este distrito, un compromiso donde diferentes sectores de esta ciudad manifestaron su voluntad de continuar con el proceso que se inició con la mesa de diálogo entre el Gobierno nacional y las bandas criminales 'Shottas' y 'Espartanos'.

En este encuentro más de 200 líderes comunitarios pidieron al gobierno entrante mantener el actual proceso con estas estructuras, luego del anuncio del presidente electo Abelardo De La Espriella, de detener toda negociación con grupos ilegales en el país.

"Hacerle un llamado al nuevo presidente, el doctor De La Espriella, que nosotros, los que hemos sufrido en estos sectores, no queremos la guerra. Si hay guerra, tenemos que esperar otros tantos años más para que nuestros hijos y nuestros amigos, nuestros vecinos puedan volver a los sectores. Entonces, con mano firme, pero hay que dar una oportunidad a que la paz sea negociada. La paz cuesta, pero la guerra cuesta muchísimo más", indicó Efraín Sinisterra, líder comunitario.

Por su parte, el delegado del Gobierno nacional en este proceso de paz, Fabio Cardozo, reiteró el interés que tienen las bandas para lograr la paz en el distrito.



"Esperamos que cada palabra pronunciada y cada compromiso firmado en este acuerdo por la paz y por la vida no se quede en un documento, que se convierta en acciones reales para proteger la vida, garantizar los derechos de nuestra gente y devolverle la esperanza a nuestra comunidad. Quiero dirigirme también al gobierno que inicia una nueva etapa en nuestro país. La paz siempre será el verdadero camino hacia el desarrollo y la felicidad de Colombia", señaló el Cardozo.

En este pacto por La Paz y la vida se establecieron varios compromisos, como el fomento de la cultura de paz y no violencia, la transformación del territorio, la eliminación de las violencias y el acogimiento a la justicia.