Cuatro personas gravemente heridas tras ataque armado en Jamundí, Valle

La comunidad del municipio de Jamundí, en el Valle del Cauca, se encuentra consternada tras un ataque sicarial que se registró en pleno centro de esta localidad.

Según información preliminar, hombres armados que se movilizaban en una motocicleta dispararon contra un grupo de personas que se encontraba departiendo en un establecimiento donde se realizan juegos de bingo en el barrio El Rosario. Como resultado del ataque, cuatro personas resultaron gravemente heridas.

Debido a la gravedad de las lesiones, las víctimas fueron trasladadas de inmediato a un centro asistencial en la ciudad de Cali, donde permanecen bajo pronóstico reservado.

Tras lo ocurrido, las autoridades activaron un plan candado en la zona con el objetivo de dar con el paradero de los responsables. Sin embargo, hasta el momento no se han reportado capturas relacionadas con este hecho.



Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo sucedido y determinar los móviles del ataque. Entre las hipótesis que se manejan está un posible ajuste de cuentas entre bandas delincuenciales, aunque no se descartan otras líneas de investigación.

Entre tanto, la policía analiza cámaras de seguridad del sector y recopilan testimonios de testigos que permitan obtener más pistas para identificar y capturar a los responsables de este violento hecho.