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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Cuatro personas gravemente heridas tras ataque armado en Jamundí, Valle

Cuatro personas gravemente heridas tras ataque armado en Jamundí, Valle

Hombres armados en motocicleta dispararon contra un grupo de personas en un establecimiento de juegos de bingo en pleno centro del municipio.

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