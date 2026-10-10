Director de la Policía recorrió el centro de Cali dos semanas después de la operación 'Iron'

Hasta el sector de Ciudad Paraíso en el centro de Cali, llegó el director de la Policía Nacional, el general Jesús Alejandro Barrera para realizar un recorrido junto al alcalde Alejandro Eder, en el que verificó la intervención que se está adelantando ahí, para transformar el lugar que durante al menos cuatro décadas era considerado como la 'olla del microtráfico' en de la ciudad.

Este sector fue el mismo que fue intervenido hace dos semanas con la operación 'Iron', que fue liderada por el presidente Abelardo de la Espriella, y a partir de ese momento se avanza con un proceso de renovación, que incluye demolición de casas que antes eran utilizadas como sitios expendio, y atención social para sus habitantes.

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Durante el recorrido se hizo la verificación del despliegue institucional que se adelanta en ese punto de la ciudad, y además se confirmó que durante las últimas semanas se ha logrado evidenciar una reducción del 80 % en el índice de criminalidad de la zona.

"La intención es que aquellos que viven del narcotráfico, de la extorsión, del miedo, los vamos a buscar con inteligencia, con investigación y con todo el despliegue operativo. Y vamos a ir también por sus rentas criminales, vamos a ir por sus redes, vamos a ir por su logística. La intención es acabar con todo su ecosistema criminal", señaló el general Barrera en Cali.



Después del recorrido por el centro de la ciudad, se adelantó la ceremonia de transmisión de mando de los comandos de la Policía del la región, donde el coronel Nelson Pineda quedó a cargo de la Metropolitana de Cali. El coronel Amaury Aguilera es el nuevo comandante de la Policía Valle. Y quedó en firme el regreso del general Carlos Oviedo al suroccidente del país, esta vez al mando de la regional 4 de la Policía.