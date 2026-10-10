Este sábado se dará un 'Gran abrazo por Cali' conmemorando dos meses del terremoto

Dos meses han pasado desde el terremoto y el principal esfuerzo en la ciudad de Cali continúa siendo la atención a más de 20.000 familias que lo perdieron todo durante la tragedia.

Mientras avanzan las intervenciones de demolición de edificios y las verificaciones de alrededor de 15.000 estructuras para iniciar el proceso de reconstrucción, este sábado se hace un alto en el camino para rendir un homenaje especial a las víctimas.

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Se trata de la convocatoria 'Un Abrazo por Cali y el Valle', que se realizará en la Arena USC, donde se ofrecerá un espacio de atención psicosocial, presentaciones musicales y una feria de emprendimientos enfocada únicamente en las familias afectadas el 10 de agosto.

"Este 'Gran Abrazo' también tendrá espacios de escucha, orientación y acompañamiento emocional con profesionales en salud mental. Además, habrá una feria comercial en la que los emprendedores afectados por el terremoto tendrán un espacio para mostrar sus productos y servicios y visibilizar así sus negocios. El 100 % de lo recaudado mediante la boletería y los enlaces de donación será destinado a apoyar la alimentación y la reconstrucción en Cali y el Valle del Cauca, porque todavía falta mucho", aseguró José Fernando Patiño, quien lidera esta iniciativa y también resultó afectado por el terremoto con la pérdida de su padre en el colapso del edificio Torres del Limonar.



Por otra parte, las autoridades y el sector privado siguen brindando nuevas oportunidades de vivienda a las familias damnificadas. En las últimas horas, se le entregó un apartamento nuevo a la familia de María de Camila Londoño, que se convirtió en la número 16 en recibir una vivienda nueva.