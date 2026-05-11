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Dos muertos deja ataque a disparos en un supermercado en Calima El Darién, Valle

Las victimas fueron identificadas como Yurany Giraldo Vivas, y Álvaro Quilindo Giraldo, asesinados por hombres armados cuando estaban departiendo en la vía pública, Autoridades buscan a los sicarios.

Ataque armado deja dos víctimas en Calima El Darién, Valle
Policía Nacional
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de may, 2026

Como Yurany Giraldo Vivas, de 30 años, fue identificada la mujer que murió en medio de un atentado sicarial registrado en una zona comercial del municipio de Calima El Darién, en el Valle del Cauca.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, varios hombres armados llegaron hasta el lugar donde se encontraba la víctima y le dispararon en repetidas ocasiones. La general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía del departamento, aseguró que ya avanzan las investigaciones para dar con el paradero de los responsables.

“Expresamos sentimientos de condolencia, solidaridad y rechazo por el homicidio de la señora Yurany Giraldo, ocurrido en horas de la noche del día de ayer en el municipio de Calima El Darién, cuando tres hombres que llegaron a pie abordaron a varias personas que se encontraban departiendo en un establecimiento abierto al público. Posteriormente, emprendieron la huida en motocicletas”, indicó la oficial.

La general también manifestó que, además de la mujer asesinada, tres personas más resultaron heridas y fueron trasladadas a un centro asistencial, donde reciben atención médica. Sin embargo, uno de los lesionados falleció horas después debido a la gravedad de las heridas. La segunda víctima mortal fue identificada como Álvaro Quilindo Giraldo.

“De este hecho también resultaron tres personas lesionadas, quienes están siendo atendidas en un centro hospitalario. Hoy hacemos un llamado a la comunidad de Calima El Darién y sus alrededores para que, con su información, podamos avanzar en la captura de los responsables de este nefasto hecho que enluta una fecha tan especial como el Día de las Madres”, agregó la comandante.

En videos que circulan en redes sociales se observa el momento en que los atacantes llegan al sitio, disparan contra varias personas y luego huyen del lugar. La Alcaldía municipal rechazó lo ocurrido y solicitó a las autoridades acelerar las investigaciones para capturar a los responsables.

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