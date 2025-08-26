Procuraduría formula cargos al exalcalde de Calima El Darién, Valle del Cauca

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Martín Alfonso Mejía Londoño, exalcalde de Calima el Darién, Valle del Cauca (periodo 2020 - 2023), por presuntas irregularidades en el cumplimiento de sus funciones como primera autoridad municipal.

De acuerdo con la Procuraduría Provincial de Instrucción de Buga, Mejía Londoño habría incumplido su deber de remitir los acuerdos municipales aprobados por el Concejo a la Gobernación del Valle del Cauca, entre el año 2020 y el 15 de julio de 2021.

El ente de control indicó que esta presunta omisión impidió que se realizara la revisión de constitucionalidad y legalidad de dichos actos administrativos, sin que se encontrara, hasta el momento, una justificación válida para tal proceder.

La Procuraduría señaló que, de comprobarse la conducta, se estaría frente a una afectación sustancial al orden administrativo, ya que se habrían vulnerado principios fundamentales de la función pública, como la celeridad y la responsabilidad.

Por esta razón, el órgano de control calificó provisionalmente el comportamiento del exmandatario como una falta disciplinaria grave a título de culpa gravísima, lo que podría acarrear sanciones disciplinarias significativas en caso de confirmarse su responsabilidad.

Cabe recordar que el exalcalde Martín Alfonso Mejía ha estado involucrado en varios escándalos públicos. En abril de 2023, fue grabado en una discoteca del municipio bailando y desnudándose, aparentemente bajo los efectos del alcohol.

Tras la difusión del video, aseguró haber sido víctima de escopolamina y licor adulterado, versión que fue desmentida por el propietario del establecimiento.

