Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Cartel de los Soles
CNE
Tensión EEUU-Venezuela
Valeria Afanador

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Procuraduría formula cargos al exalcalde de Calima El Darién, Valle del Cauca

Procuraduría formula cargos al exalcalde de Calima El Darién, Valle del Cauca

La entidad formuló un Pliego de cargos contra exalcalde por no remitir acuerdos al departamento durante 2020-2021.

El exmandatario Martín Alfonso Mejía, también fue sorprendido conduciendo en aparente estado de embriaguez en febrero 2025.
El exmandatario Martín Alfonso Mejía, también fue sorprendido conduciendo en aparente estado de embriaguez en febrero 2025.
Foto tomada de redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 26, 2025 05:39 p. m.

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Martín Alfonso Mejía Londoño, exalcalde de Calima el Darién, Valle del Cauca (periodo 2020 - 2023), por presuntas irregularidades en el cumplimiento de sus funciones como primera autoridad municipal.

De acuerdo con la Procuraduría Provincial de Instrucción de Buga, Mejía Londoño habría incumplido su deber de remitir los acuerdos municipales aprobados por el Concejo a la Gobernación del Valle del Cauca, entre el año 2020 y el 15 de julio de 2021.

El ente de control indicó que esta presunta omisión impidió que se realizara la revisión de constitucionalidad y legalidad de dichos actos administrativos, sin que se encontrara, hasta el momento, una justificación válida para tal proceder.

La Procuraduría señaló que, de comprobarse la conducta, se estaría frente a una afectación sustancial al orden administrativo, ya que se habrían vulnerado principios fundamentales de la función pública, como la celeridad y la responsabilidad.

Por esta razón, el órgano de control calificó provisionalmente el comportamiento del exmandatario como una falta disciplinaria grave a título de culpa gravísima, lo que podría acarrear sanciones disciplinarias significativas en caso de confirmarse su responsabilidad.

Cabe recordar que el exalcalde Martín Alfonso Mejía ha estado involucrado en varios escándalos públicos. En abril de 2023, fue grabado en una discoteca del municipio bailando y desnudándose, aparentemente bajo los efectos del alcohol.

Publicidad

Tras la difusión del video, aseguró haber sido víctima de escopolamina y licor adulterado, versión que fue desmentida por el propietario del establecimiento.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

El Darién

Valle del Cauca

Noticias de hoy