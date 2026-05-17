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“El que lo hizo que tenga paz con el señor”: mamá de joven de 17 años asesinado en Cali

La Policía adelanta la búsqueda de los agresores, quienes le dispararon al adolescente a las afueras de su casa.

Mujer junto a su hijo de 17 años asesinado en el oriente de Cali
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de may, 2026

Este hecho ocurrió a las afueras de una vivienda del barrio Pizamos 1, en el oriente de Cali. Ahí fue asesinado el joven Yostin Alexander Venté de 17 años, quien según el relato de su mamá, fue llamado por sus agresores cuando él se encontraba dentro de su casa con su familia.

A pesar de la petición que esta mujer le hizo a su hijo, finalmente el joven salió a encontrarse con estas personas, quienes le dispararon y huyeron a bordo de una motocicleta.

Tras lo ocurrido, los vecinos inmediatamente le avisaron a la madre, quien aseguró que los responsables de la muerte de su hijo se "atormentarán" por quitarle la vida.

"El que lo hizo que tenga paz con el señor. Porque todos los días de su vida, se atormenta, porque Dios lo atormenta. Y al velorio va a llegar. Yo sé que sí, con cara de avergozado, porque avergonzado llegará. Mi hijo no era una joyita. Yo la tengo clara", dijo la madre de la víctima.

Las autoridades destinaron un grupo especial de investigación para esclarecer lo ocurrido, mientras avanza la búsqueda de los responsables de la muerte del adolescente para lograr su captura y judicialización.

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