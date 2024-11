Emcali confirma que se está normalizando el servicio de agua potable por bloqueo en Yumbo

Tras varias horas de bloqueo en la entrada a Yumbo, Valle, por parte de usuarios inconformes por la falta de agua potable , desde las empresas municipales de Cali indicaron que ya se está restableciendo con normalidad la prestación del servicio.

Varios ciudadanos salieron con piedras, llantas, ramas y otros elementos, cerrando el ingreso y la salida de vehículos, inconformes por las múltiples falencias que se presentan desde hace varios días.

"En este momento empezamos a bombear, la cisterna ya alcanzó el nivel deseado. Para empezar a despachar el agua hacia el municipio, estamos bombeando desde Puerto Isaac, deben esperar a que se recupere el sistema hacia la parte alta. Las personas de la parte de abajo de las Américas, ya les está empezando a llegar el agua", dijo Lucierne Obonaga Lopera, subgerente de agua potable de Emcali .

La funcionaria pública denunció, además, que se están presentando fallas en la prestación del servicio en algunos puntos donde de manera irregular se han conectado al agua potable .

"Se están presentando algunos inconvenientes, especialmente, con nuestros clientes de la parte alta, pero también hay inconvenientes con usuarios que son de unidades habitacionales que no son clientes nuestros. Son asentamientos subnormales, que son los que más generan el taponamiento de las vías y la bulla por el servicio", expresó la subgerente.

En ese sentido, los usuarios de la parte alta del municipio de Yumbo deberán esperar entre doce y trece horas para tener nuevamente el servicio funcionando con normalidad. Esto por un proceso de presión y bombeo.

Por el anuncio de la entidad, se espera que sea desbloqueada en las próximas horas, aunque el alcalde de Yumbo, Edgar Ruiz, junto a la comunidad, solicitó a Emcali y al alcalde, Alejandro Eder, realizar las respectivas inversiones que permitan mejorar la prestación del servicio de agua potable.

"Estamos con toda la comunidad del barrio las américas, este barrio ha sufrido cortes continuos y no es justo, Yumbo le paga a Emcali el 80% del agua potable, y también les pagamos todos los subsidios y por más de 20 años no han hecho inversiones, les pedimos en especial para el bombero, para los barrios de la parte, pedimos que solucionen esta problemática para que no volvamos a tener estos bloqueos, y solucionar esto es un deber de Emcali", puntualizó el mandatario.