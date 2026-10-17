“Estoy vivo de milagro”: exalcalde de Jamundí, Valle, habló tras el atentado

Un nuevo hecho de violencia sacudió a Jamundí, Valle del Cauca, luego de que el exalcalde Andrés Felipe Ramírez fuera víctima de un ataque armado en el que murió Felipe López Gutiérrez, quien hacía parte de su equipo de protección de la Unidad Nacional de Protección.

Tras lo ocurrido, Ramírez se pronunció mediante un video en el que confirmó que sobrevivió al atentado. En su mensaje, recordó a López Gutiérrez y destacó la labor que desempeñaba como parte de su seguridad.

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"Hoy ha sido la noche más dura, dolorosa y confrontadora que he tenido en mi vida. Estoy vivo de milagro. Dios es generoso y también a una persona que dio su vida por mí, quiero darle un saludo muy especial a su familia, a su esposa, a sus hijas, a su hijo, a sus hermanos, a su madre, a todas las personas que compartimos con él una persona ejemplar, un gran profesional, una persona amorosa de su familia, de su comunidad", dijo el exalcalde.

El ataque tuvo lugar en un negocio de la familia del exmandatario, localizado en el barrio La Esmeralda. Según las primeras versiones conocidas, los agresores llegaron en una motocicleta y dispararon contra el personal de seguridad que se encontraba en el sitio.



Frente a este caso, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos para obtener información que permita identificar a los responsables y avanzar en sus capturas, incluyendo a quienes habrían ejecutado el atentado y a quienes estarían detrás de su planeación.

🚨Comunicado a la opinión pública después del atentado en el cuál falleció Felipe López, escolta asignado a mi esquema de seguridad. pic.twitter.com/raH2BYHTvc — Andrés Felipe Ramírez (@FelipRamirez_) October 17, 2026