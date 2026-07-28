Gobernadora del Valle pide reactivar concesión ante deterioro de aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón

Persisten las denuncias de viajeros en el Valle del Cauca que advierten el deterioro de las instalaciones y en varios servicios del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Algunos usuarios señalan que desde hace aproximadamente 18 meses la terminal aérea ha tenido varias fallas como el cierre de la sala VIP internacional, y el cierre de los parqueaderos al interior del aeropuerto.

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Esto además de una presunta falta de mantenimiento en zonas verdes y baños públicos fuera de servicio, han encendido las alarmas entre los ciudadanos en el suroccidente que piden soluciones urgentes ante este panorama.

"Hace dos semanas fui a dejar a una familiar al aeropuerto y en la terminal de vuelos nacionales habían goteras y a la siguiente semana, que volví a recoger a mi familiar el problema fue para dejar el carro en un parqueadero, porque todos estaban cerrados y la tranca era monumental, parecía Cali en una hora pico... Muchos de los baños tampoco cuentan con elementos de aseo y además de eso no se ve el personal logístico para uno solicitar ayuda en ciertas situaciones", son algunas denuncias de los viajeros.



Ante este panorama la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro solicitó al gobierno nacional entrante reactivar pronto la licitación para definir la concesión del aeropuerto, que no solo garantice su mantenimiento sino que mejore la calidad en el servicio.

“El aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón se entregó a la Aerocivil hace más o menos año y medio, y realmente hemos visto deterioro en las instalaciones del aeropuerto. Lo que hemos venido buscando con el Gobierno nacional es que vuelva a sacar la licitación para entregarlo en concesión, donde se realizarán inversiones por 4.3 billones de pesos durante el tiempo de la concesión. Esto permitirá mejorar y ampliar toda la infraestructura de la terminal”, señaló la mandataria.

Con la concesión Aeropuertos del Suroccidente se busca invertir también en la infraestructura de otras terminales como el aeropuerto Gerardo Tobar de Buenaventura y el Santa Ana de Cartago, para mejorar la conectividad de los vallecaucanos.