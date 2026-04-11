En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Fiesta cárcel Itagüí
Artemis II
Arenceles Ecuador

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Congresista pide respuesta ante denuncias sobre el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali

Congresista pide respuesta ante denuncias sobre el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali

El representante Cristian Garcés radicó un derecho de petición ante la Aeronáutica Civil para esclarecer presuntas irregularidades en la administración de la terminal aérea.

Publicidad

Publicidad

Publicidad