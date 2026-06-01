Gremios del Valle esperan reactivar exportaciones tras eliminación de aranceles con Ecuador

Los gremios empresariales del Valle del Cauca recibieron con optimismo la decisión del Gobierno de Ecuador de eliminar los aranceles del 100 % que mantenía sobre productos colombianos, una medida que pone fin a varios meses de tensión comercial entre ambos países y que podría reactivar las exportaciones desde el suroccidente colombiano.

El departamento era una de las regiones más afectadas por las restricciones arancelarias debido a su fuerte relación comercial con Ecuador, considerado el segundo socio comercial del Valle del Cauca y destino de cerca del 13 % de sus exportaciones. Desde el gremio empresarial habían advertido que la medida afectaba sectores estratégicos como alimentos, medicamentos, productos de cuidado personal, confitería, manufacturas y la industria azucarera, generadora de miles de empleos en la región.

"Celebramos la eliminación de los aranceles impuestos por Ecuador a productos colombianos porque ahora, sin esta medida, se permitirá reactivar las exportaciones y recuperar parte de lo perdido por las empresas vallecaucanas, y esto también hace que el empleo se sostenga y que no se rompan esas cadenas productivas", dijo Juan Manuel Sanclemente, director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca.

La eliminación de los aranceles fue anunciada por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa y entró en vigencia este lunes 1 de junio, poniendo fin a una disputa comercial que durante meses generó preocupación entre empresarios y autoridades regionales por sus efectos sobre la competitividad y el empleo.



"Desde el mes de febrero que salió lo de los aranceles, se suspendieron totalmente las exportaciones al Ecuador y llega pues esta gran noticia, que es una gran felicidad para nosotros, porque, por ejemplo, durante todo este tiempo se dejaron de exportar 30 mil pares en estos meses, también para la fiesta de madre en el Ecuador. Eso significa 500 mil dólares y significa igualmente reducir o no poder utilizar una mano de obra adicional por un 5 % de la que tenemos actualmente", expresó Oscar Marino Dosman, director comercial de Fábrica de Calzado Rómulo.

La Cámara de Comercio de Cali advirtió que la medida afectaba a más de 450 empresas exportadoras del Valle, por lo que de ahora en adelante los gremios esperan que la eliminación de los aranceles permita reactivar el comercio entre Colombia y Ecuador.