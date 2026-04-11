Hombre amenazó con machete y hacha a médicos y policías dentro del Hospital Universitario del Valle

Momentos de pánico se vivieron en uno de los pasillos al interior del Hospital Universitario del Valle, donde un hombre completamente alterado exigía a personal médico que le permitieran ver a su pareja sentimental, que al parecer se encontraba hospitalizada en ese lugar.

El sujeto logró burlar la seguridad privada de la institución para ingresar un machete, arma con la que amenazó a los trabajadores y otros pacientes que intentaban calmarlo.

Al ver la actitud agresiva de este hombre, rápidamente llamaron a la Policía; sin embargo, en lugar de calmarse, el hombre rompió el vidrio de seguridad de uno de los gabinetes de incendios y tomó un hacha para amenazar también a los uniformados.

Un hombre ingresó un machete al Hospital Universitario del Valle y amenazó al personal de salud exigiendo que le permitieran ver a su pareja sentimental. Cuando la Policía llegó, el sujeto tomó el hacha de un gabinete para incendios actuando a la defensiva con los uniformados. pic.twitter.com/7tZZGaD1ZP — BLU Pacífico (@BLUPacifico) April 11, 2026

Según la Policía, luego de varios minutos de insistencia, lograron retirar a este hombre del hospital y trasladarlo a una estación de policía; sin embargo, al no tener una denuncia en su contra, fue dejado en libertad horas después.



Blu Radio trató de comunicarse con el Hospital Universitario del Valle, para conocer detalles de qué fue lo que desencadenó la reacción agresiva de este sujeto y conocer el área donde ocurrieron los hechos; sin embargo, hasta el momento no se ha obtenido un pronunciamiento oficial de la institución.