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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Hombre amenazó con machete y hacha a médicos y policías dentro del Hospital Universitario del Valle

Hombre amenazó con machete y hacha a médicos y policías dentro del Hospital Universitario del Valle

Las autoridades lograron retirar al hombre del hospital y trasladarlo a una estación de Policía; sin embargo, al no tener una denuncia en su contra, fue dejado en libertad.

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