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Hospital Universitario del Valle
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Hombre amenazó con machete y hacha a médicos y policías dentro del Hospital Universitario del Valle
Las autoridades lograron retirar al hombre del hospital y trasladarlo a una estación de Policía; sin embargo, al no tener una denuncia en su contra, fue dejado en libertad.
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“Discriminatorio”: Hospital del Valle responde a acusaciones de esclavitud del presidente Petro
Petro cuestionó públicamente el modelo de vinculación laboral en la institución y lo calificó como un “centro de esclavitud”.
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Escasez de donantes de sangre preocupa a las autoridades del Valle del Cauca de cara a fin de año
El Hospital público más grande del suroccidente colombiano alerta por la falta del líquido para atender emergencias durante el fin de semana de año nuevo.
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"Solo cuatro EPS cumplen con buenos indicadores financieros y de prestación de servicios": MinSalud
La funcionaria dijo que el Estado no seguirá pagando a intermediarios y desde el Gobierno Nacional se impulsará una reforma profunda a la salud.
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Murió niño de 11 años que resultó quemado durante incendio en polvorería de Roldanillo, Valle
El menor presentaba quemaduras de tercer grado en el 90% de su cuerpo.
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Imputan cargos a exdirector del hospital HUV por presuntas irregularidades de contratación
Autoridades afirman que el galeno habría direccionado los contratos por casi $2.650 millones a empresas de la costa Atlántica.
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Seis universidades de Colombia crean plataforma de diálogo para debatir sobre los problemas del país
Entre enero y diciembre la plataforma Tenemos Que Hablar Colombia recopilará el sentir de los colombianos.
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Llegaron las vacunas contra el coronavirus al Hospital Universitario del Valle
Un esquema de seguridad conformado por 30 uniformados de la Policía y agentes de tránsito escoltó el vehículo en el que eran trasladados los biológicos con destino al hospital departamental.
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Así será la vacunación contra el coronavirus en las principales ciudades del país este jueves
Medellín, Barranquilla, Cali, Bucaramanga y Bogotá están listas para iniciar con el plan de vacunación.
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En alerta máxima el Valle del Cauca por incremento casos COVID en niños
De 24 niños hospitalizados por coronavirus, cinco están en UCI.