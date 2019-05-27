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Blu Radio  / Hospital Universitario del Valle

Hospital Universitario del Valle

  • Hombre amenazando con un machete al personal del HUV.
    Tomado de redes sociales.
    Pacífico

    Hombre amenazó con machete y hacha a médicos y policías dentro del Hospital Universitario del Valle

    Las autoridades lograron retirar al hombre del hospital y trasladarlo a una estación de Policía; sin embargo, al no tener una denuncia en su contra, fue dejado en libertad.

  • Irne Torres y Gustavo Petro
    Irne Torres y Gustavo Petro
    Foto: Gobernación del Valle y Presidencia (Andrea Puentes)
    Salud

    “Discriminatorio”: Hospital del Valle responde a acusaciones de esclavitud del presidente Petro

    Petro cuestionó públicamente el modelo de vinculación laboral en la institución y lo calificó como un “centro de esclavitud”.

  • Donación de sangre Medellín Oñate3.jpg
    Fotos: Duván Vásquez /BLU Radio
    Pacífico

    Escasez de donantes de sangre preocupa a las autoridades del Valle del Cauca de cara a fin de año

    El Hospital público más grande del suroccidente colombiano alerta por la falta del líquido para atender emergencias durante el fin de semana de año nuevo.

  • La ministra de salud, Carolina Corcho en Hospital Universitario del Valle.jpg
    La ministra de salud, Carolina Corcho, en Hospital Universitario del Valle
    Foto: Blu Radio
    Pacífico

    "Solo cuatro EPS cumplen con buenos indicadores financieros y de prestación de servicios": MinSalud

    La funcionaria dijo que el Estado no seguirá pagando a intermediarios y desde el Gobierno Nacional se impulsará una reforma profunda a la salud.

  • quemados .jpg
    Pacífico

    Murió niño de 11 años que resultó quemado durante incendio en polvorería de Roldanillo, Valle

    El menor presentaba quemaduras de tercer grado en el 90% de su cuerpo.

  • 217839_Blu Radio / Dilian Francisca Toro anunció que iniciarán acciones de retiro de personal en el HUV / Foto: Orlando Vélez.
    Hospital Universitario del Valle
    Foto: Orlando Vélez.
    Pacífico

    Imputan cargos a exdirector del hospital HUV por presuntas irregularidades de contratación

    Autoridades afirman que el galeno habría direccionado los contratos por casi $2.650 millones a empresas de la costa Atlántica.

  • FOTO PLATAFORMA.jpg
    BLU Radio. Rector UIS / Foto: BLU Radio
    Santanderes

    Seis universidades de Colombia crean plataforma de diálogo para debatir sobre los problemas del país

    Entre enero y diciembre la plataforma Tenemos Que Hablar Colombia recopilará el sentir de los colombianos.

  • Cali_Vacunas en HUV.jpg
    Pacífico

    Llegaron las vacunas contra el coronavirus al Hospital Universitario del Valle

    Un esquema de seguridad conformado por 30 uniformados de la Policía y agentes de tránsito escoltó el vehículo en el que eran trasladados los biológicos con destino al hospital departamental.

  • simulacro vacunacion contra el coronavirus en villavicencio foto blu radio.jpeg
    Foto: BLU Radio
    Vacunación COVID-19

    Así será la vacunación contra el coronavirus en las principales ciudades del país este jueves

    Medellín, Barranquilla, Cali, Bucaramanga y Bogotá están listas para iniciar con el plan de vacunación.

  • Abuso de menores.
    Abuso de menores.
    Foto: AFP, imagen de referencia
    Pacífico

    En alerta máxima el Valle del Cauca por incremento casos COVID en niños

    De 24 niños hospitalizados por coronavirus, cinco están en UCI.

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