"Solo 4 EPS cumplen con buenos indicadores financieros y de prestación de servicios": Minsalud

La ministra de Salud, Carolina Corcho, se presentó en el Hospital Univertario del Valle en Cali, en donde se llevó a cabo la primera audiencia pública sobre la transformación del sistema de salud. La mandataria aprovechó la oportunidad y reiteró que el Gobierno Nacional impulsará una reforma profunda al sistema hospitalario y las EPS.

Corcho aseguró que el Estado no seguirá pagando a intermediarios que se contraten a sí mismos y que quiebran a los hospital y clínicas que no hacen parte de su organización empresarial.

"En ningún momento se ha hablado de volver al modelo de seguro social, el modelo es lo que hay hoy. Era una integración vertical donde los trabajadores aportaban plata a un seguro y este tenía sus propios hospitales (...) Tenemos que superar ese modelo porque puede el Estado entregar recursos públicos al intermediario administrador para que se pague así mismo. Esto quiebra a los hospitales y clínicas que ni hacen parte de su integración vertical", aseguró la funcionaria.

La ministra de Salud confirmó que este Gobierno recibió, de 32 EPS, 14 EPS en proceso de liquidación. Dijo que "solo 4 EPS cumplen hoy con buenos indicadores financieros y de prestación de servicio".

"Esto no existe en ingún sistema de salud en el mundo. Además, hay otro elemento: la aspiración de la ley 100 para que la EPS fuera una aseguradora, pero eso no fue cierto y las razones nos las están dando aquí. De las empresas liquidadas hay más de $200 mil millones de pesos que dejaron deuda, agregó.

Corcho aclaró que no está en contra de la iniciativa privada, pero advirtió que el actual modelo de salud no gestina una buena atención a la salud y las EPS no son aseguradoras.

"Si yo tengo unos recursos y gestiono unos contratos con hospitales para que luego me liquiden, yo tengo que tener reaseguro y eso no pasó en Colombia. De hechos que se viven desde atrás es que la inmensa mayoría no cumple con los mínimis requisitos y eso requiere una salida que tendrá que darse en el Congreso de la República", puntualizó.

