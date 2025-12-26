En vivo
Bogotá

Más de 1.000 policías y nuevo parque automotor llegaron a reforzar la seguridad en Bogotá

La Policía y la Alcaldía fortalecieron el pie de fuerza y la capacidad operativa en varias localidades para mejorar la convivencia y la respuesta frente al delito.

