Más de 1.000 policías y nuevo parque automotor llegaron a reforzar la seguridad en Bogotá

La Policia puso al servicio de Bogotá más de 1.000 nuevos uniformados, además de un nuevo parque automotor, con el objetivo de fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana en la capital del país.

La entrega incluye 991 nuevos patrulleros y 13 subtenientes, quienes serán destinados al Nuevo Modelo del Servicio de Policía, así como a labores de Inteligencia, Investigación Criminal y Prevención.

Este refuerzo, destacó el general Giovany Cristancho, comandante de la Mebog, permitirá aumentar la presencia de la Policía en las localidades, mejorar los tiempos de respuesta y enfrentar de manera más efectiva a la delincuencia y a los actores criminales.

Foto: Policía

Del total de uniformados incorporados, 24 son profesionales, 57 tecnólogos, 260 técnicos y 26 cuentan con estudios en otros idiomas, lo que fortalece las capacidades operativas y de atención a la ciudadanía. A este componente humano se suma la entrega de 327 motocicletas y 11 camionetas, que permitirán optimizar los patrullajes y la movilidad policial en distintos sectores de la ciudad.



El nuevo parque automotor será distribuido en localidades como Puente Aranda, Barrios Unidos, La Candelaria, Antonio Nariño, Tunjuelito, Usme, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, Santa Fe, Usaquén, Teusaquillo, Chapinero y Engativá, así como en especialidades estratégicas como Gaula, Fuerza Disponible, Infancia y Adolescencia, Turismo, TransMilenio, Aeropuerto y Carabineros.

Bajo las líneas de prevención, control y disuasión, y con una mayor focalización territorial y operativa, las autoridades buscan identificar factores de riesgo y continuar reduciendo los delitos de alto impacto. Según cifras oficiales, en lo corrido de 2025 se ha logrado una disminución del 73 % en el hurto a entidades financieras, 30 % al comercio, 23 % al hurto de celulares, 22 % al hurto de automotores, 21 % en extorsión y 5 % en el hurto a personas.