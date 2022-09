Acerca de la tragedia en el Salto del Tequendama

El ser humano es dueño de su destino. A partir de sus decisiones orienta su vida y busca la realización de sus sueños. Nadie puede decidir por nosotros. En este mes de septiembre estamos conmemorando la prevención del suicidio. En Colombia las cifras preocupan mucho, ya que se dice que por lo menos hasta lo que va corrido del año, se han cometido más de 1.500 casos. Y uno se pregunta ¿Qué puede estar pasando?

Este mismo miércoles mismo escuchamos un presunto caso de suicidio que nos dejó a todos sorprendidos. Sí, hablo de lo sucedido en el reconocido Salto del Tequendama, en donde un carro ocupado por dos personas se fue hasta el abismo, resultando con la muerte de ambos.

Publicidad

Es importante entender que la manera de prevenir este tipo de situaciones es trabajar en la salud mental. Desde la pandemia se ha insistido mucho más en esta necesidad. No podemos descuidar la vida emocional, por estar pendiente solamente a lo físico, mucha gente cree que está sana porque no tienen enfermedades en el cuerpo, pero no comprenden que problemas como la depresión y la ansiedad, que son detonantes del suicidio, son tan importantes como cualquier otra enfermedad.

Creo que es bueno recordar las recomendaciones que la OMS ha hecho para trabajar por la prevención de este tipo de situaciones. Lo primero es ser capaces de estar dispuestos a brindar una mano a quien la necesite, eso puede cambiar una vida. Tener siempre la apertura para escuchar hablar a los otros sobre lo que les angustia, y permitir que lo puedan hacer a su ritmo. Ofrecer también palabras de apoyo y ánimo para las personas que enfrentan un momento difícil, y hacerlo sin lastima ni juicio, sino más bien con el deseo de que esa persona siga adelante. Ayudarle a quien esté enfrentando pensamientos suicidas a buscar ayuda profesional que le permita superar esa situación.

Necesitamos hacer de la vida una experiencia satisfactoria, entender que ella siempre vale la pena y encontrar motivos para, en medio de las situaciones difíciles, vivir con emoción y pasión.