“Hay que cuidar de la salud mental, avisar puede ser la solución para evitar el suicidio”: psicóloga

Según Medicina Legal, los homicidios, suicidios, delitos sexuales y maltrato intrafamiliar son los desafortunados eventos más recurrentes para la fecha de amos y amistad, que se celebra en el mes de septiembre.

El informe de la entidad indicó que, en 2019 se registraron 122 homicidios, 22 casos de suicidio, 28 muertos por accidentes de transporte. Estas altas cifras hacen referencia a los casos no fatales de violencia de pareja las cuales dejaron 489 personas lesionadas.

Catalina Botero, psicóloga de ‘Porque quiero estar bien’, en diálogo con Sala de Prensa Blu, habló sobre el matoneo en los colegios.

“Lo primero para entender el matoneo es saber qué es el acoso escolar. Cuando un niño sufre de bullying está siendo víctima de maltrato regular y sistemático, que se vuelve contante y fuerte. Además, no es un maltrato común, también sufren de acoso verbal y psicológico, por eso es que muchos terminan quitándose la vida. Esto, realmente, es una problemática grave que aqueja al país”, dijo.

Además, Botero afirmó que, la conducta del matoneo no surge de la nada, siempre hay un motivo que altera el comportamiento de las personas.

“Los niños en este caso son las víctimas, tanto el acosador, como la víctima de acoso. Un niño que acosa, por lo general también está sufriendo; la conducta no surge de la nada, muchas veces es violentado en su círculo familiar”, agregó.

Según la psicóloga, avisar puede ser la mejor solución para evitar la problemática y bajar la tasa de suicidios que aquejan al país.

“Levantar la mano a tiempo en salud mental es fundamental. Decirle a alguien “me está pasando esto y no sé qué hacer” puede hacer que de una se activen redes y así lograr salvarle la vida una persona. Es importante resaltar que la situación grave y las personas tienen que entender que sus problemas mentales no son un juego y no hay que darle menor importancia”, explicó.

