Madre de bebé con enfermedad huérfana en Cali denuncia barreras de EPS para tratamiento de su hijo

Desde hace varios meses, la vida de Mayra Cajicá se ha convertido en una batalla constante contra su EPS, exigiendo el tratamiento y las autorizaciones para la atender el síndrome de Costello de su hijo Emanuel, de 18 meses de edad.

Esta enfermedad huérfana que afecta el desarrollo físico y cognitivo de las personas le fue diagnosticada a su hijo cuando apenas tenía tres meses de edad.

En las últimas horas, Mayra llegó alterada hasta la sede San Fernando de la EPS SOS pidiendo que le entregaran los insumos para el tratamiento de su hijo, entrando en desesperación al no sentirse escuchada por los trabajadores, situación que generó un altercado.

Como siempre de acá en la SOS, como siempre, cuatro meses jugando con la salud de mi bebé. Cuatro meses en las misma manifestaba la mujer en el sitio.

Blu Radio se comunicó con Mayra para conocer cuál es la situación actual de su bebé. Ella explicó que a Emanuel se le deben suministrar 10 medicamentos, pues su delicada condición de salud le ha generado fallas en el corazón, problemas de azúcar y convulsiones.



La madre de un bebé de 18 meses de edad que padece ‘síndrome de Costello’ llegó desesperada a la sede de la EPS S.O.S en Cali, reclamando insumos para su nutrición y medicamentos. Denuncia que no los recibe desde hace cuatro meses. #VocesySonidos pic.twitter.com/EbqKLc1LDp — BLU Pacífico (@BLUPacifico) May 17, 2026

"Me dejan vencer las órdenes médicas para autorizar, cuando recibo respuesta me lo mandan para los puestos de salud. Hace más de cinco meses no me entregan insumos, no me entregan guantes, gazas, no me entregan medicamentos. Mi bebé tenía hambre, se me descompensó, se le bajó el azúcar y yo no tenía de dónde darle alimento. Yo me dirigía ya a la EPS porque ya llevaba cuatro meses, todo el tiempo con las mismas mentiras tras mentiras", aseguró Mayra a Blu Radio.

A pesar de las acciones de tutela que ha ganado, y de los diferentes reclamos formales que ha realizado, el tratamiento de Emanuel sigue interrumpiéndose. El temor más grande de Mayra es que sufra el mismo destino que la pequeña Sharlott Mosquera, la bebé que murió en Cali el pasado 09 de mayo, tras no recibir atención oportuna por parte de Emssanar para su enfermedad de Pompe.

Publicidad

Desde la EPS SOS han señalado que ya se le entregaron los insumos para la alimentación; sin embargo, Mayra asegura que no lo hicieron completamente. Pues la orden pedía nutrición para 90 días y solo recibió la cantidad requerida para un mes.