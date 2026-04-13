Multan chivas y vehículos de simpatizantes de Aída Quilcué por incumplir normas de tránsito en Cali

Las autoridades de tránsito en Cali impusieron varios comparendos a vehículos particulares y buses escalera que arribaron a la ciudad en el marco de la visita de Aída Quilcué, fórmula vicepresidencial del candidato presidencial Iván Cepeda, para cumplir una agenda política en la capital del Valle.

Según los reportes oficiales, la mayoría de los automotores provenían del departamento del Cauca y transportaban simpatizantes de la lideresa indígena. Durante los operativos, se evidenció que varios vehículos particulares circulaban con las placas cubiertas, una práctica prohibida por la normativa de tránsito, por lo que fueron sancionados.

"Con motivo de un acto de campaña de una señora candidata a la vicepresidencia de la república, se presentó la visita de diferentes medios de transporte. Esto suscitó en varios acontecimientos que fueron subsanados por parte de la Secretaría de Movilidad, pese a haber hecho coordinaciones previas con la gente de seguridad de la candidata y con la gente de logística. Se suscitó que llegaron algunos carros ya mencionados con las placas tapadas con banderas o con algún tipo con unas telas", dijo Jorge Escobar Nieto, subsecretario de Movilidad Cali.

De igual forma, las autoridades impusieron comparendos a los llamados “buses de escalera” o chivas, debido a que transportaban personas en el techo, conducta que también está restringida por razones de seguridad.



"Al llamado al orden de nuestros agentes de tránsito fueron retiradas inmediatamente, pero también algunos de estos buses escalera, conocidos también como chivas, llegaron con personal en el techo o colgando por fuera, lo cual estaba prohibido en la ciudad de Cali. Entonces nuestros agentes de tránsito procedieron a hacer los comparendos pertinentes subsanando pues estas novedades", explicó el funcionario público.

Las multas por sobrecupo o transporte inadecuado de pasajeros pueden ascender hasta 15 salarios mínimos legales vigentes, mientras que la infracción por ocultar la placa equivale a una sanción cercana a los ocho salarios mínimos. En medio de estas medidas, Aída Quilcué desarrolló su agenda en la ciudad, que incluyó encuentros con empresarios y un acto público en la Plazoleta Jairo Varela.