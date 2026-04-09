Ofrecen hasta $50 millones para ubicar a responsables de masacre en zona rural de Popayán, Cauca.

Se conocieron nuevos detalles de la masacre de seis personas registrada en una finca de la vereda La Meseta, zona rural de Popayán.

Tras un consejo extraordinario de seguridad, las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar a los responsables, quienes habrían llegado en motocicletas y camionetas, fuertemente armados, para perpetrar el crimen.

Los hechos ocurrieron hacia el mediodía, cuando varios hombres ingresaron a una vivienda del sector y atacaron a las víctimas, dejando seis personas asesinadas, una de ellas en el exterior del inmueble y cinco más en el interior.

“Nosotros acabamos de salir de este Consejo Extraordinario de Seguridad, viendo y planificando qué vamos a hacer. Hay una recompensa hasta de 50 millones. Este sistema de recompensas ha funcionado. También vamos a salir con puestos de control, vamos a hacer acciones operativas y preventivas en el municipio de Popayán. El Ejército y la Policía nos acompañarán”, dijo Felipe Acosta, delegado de la Alcaldía de Popayán.



Información preliminar de la comunidad, el hecho se habría presentado una confrontación que terminó en la muerte de las seis personas.

Por su parte, el coronel Julián Castañeda, comandante Operativo Policía Metropolitana de Popayán indicó que, solicitó a la ciudadanía suministrar información que permita esclarecer lo ocurrido.

“La información que podemos obtener por parte de la red de apoyo y algunos moradores del sector es que alrededor del mediodía algunos sujetos en unos vehículos ingresan a una vivienda donde en su interior había seis personas. Hay una confrontación entre ellos y, de esta confrontación, tenemos al momento, al parecer, seis personas ultimadas. Trabajaremos incansablemente tanto con nuestra Policía Judicial como con la Fiscalía General de la Nación para poder esclarecer este tipo de hechos que se presentan en la ciudad”, expresó el oficial.

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Autoridades llegaron al sitio para hacer el respectivo levantamiento de los cuerpos, que al momento no han sido identificados.

Entretanto, Indepaz señaló que este sería el cuarto hecho de este tipo en lo corrido del año en el departamento del Cauca y que estaría relacionado con la posible expansión territorial de estructuras armadas ilegales como el frente ‘Jaime Martínez’ de las disidencias de las Farc.

