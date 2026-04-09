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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Ofrecen hasta $50 millones para ubicar a responsables de masacre en zona rural de Popayán, Cauca.

Ofrecen hasta $50 millones para ubicar a responsables de masacre en zona rural de Popayán, Cauca.

Los hechos ocurrieron cuando varios hombres ingresaron a la vivienda y atacaron a las víctimas, dejando seis personas asesinadas, una de ellas en el exterior del inmueble y cinco más al interior.

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