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Blu Radio  / Nación  / Inicio de 2026 fue el más violento de la última década: 35 masacres registradas a marzo

Inicio de 2026 fue el más violento de la última década: 35 masacres registradas a marzo

Durante los primeros tres meses de 2026, el país registró 35 masacres que dejaron 133 personas asesinadas, según el más reciente informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz.

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