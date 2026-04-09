Seis personas fueron asesinadas en una finca en zona rural de Popayán, Cauca

Un nuevo hecho de violencia ocurrió en el departamento del Cauca, al interior de una finca ubicada en la vereda La Meseta, zona rural de la ciudad de Popayán, donde varios hombres armados ingresaron y atacaron a disparos a las personas que se encontraban departiendo en el lugar.

Desde el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, señalaron que en medio de este hecho fueron asesinadas seis personas. En la zona en la que ocurrió el ataque actualmente no se cuenta con las condiciones de seguridad para el levantamiento de los cuerpos, situación que ha dificultado el ingreso de los funcionarios de la Fiscalía.

"En este caso, la fuerza pública intenta asegurar la zona, pero aún no ha sido posible, para que ellos puedan determinar los pormenores, y los detalles de esta situación. Las comunidades están consternadas, pues han solicitado acompañamiento del Estado colombiano por esto que ha sucedido en este sector, y que desafortunadamente no es el único caso que en el corto tiempo ha sucedido y ya preocupa bastante a las comunidades", dijo Eduin Mauricio Capaz, coordinador del DDHH del CRIC.

Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, indicó que esta sería la cuarta masacre que se registra en lo corrido del año en el departamento del Cauca, y que sería al parecer consecuencia de la eventual expansión territorial de grupos armados como el frente 'Jaime Martínez' de las disidencias de las Farc.



"Este hecho ocurre en un contexto previamente advertido por la Defensoría del Pueblo en la alerta temprana 04 del 2025, que incluye a Popayán y sus corregimientos dentro de escenarios de riesgo inminente por la expansión de grupos armados, la imposición de normas de control social y la débil presencia institucional. En corredores estratégicos que conectan con El Tambo y Cajibío", expresó Leonardo González, director de Indepaz.

Según el reporte de las comunidades, en el ataque también habrían resultado varias personas heridas, sin embargo las autoridades siguen recopilando datos y verificando hospitales cercanos. Cabe señalar que esta vereda comunica a la ciudad de Popayán con el municipio de Cajibío, lugar donde este año, se ha registrado múltiples afectaciones al orden público.