En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Oficinas de pasaportes
Paro Nacional por predial
Desmanes en Copa Libertadores
Procuraduría

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Seis personas fueron asesinadas en una finca en zona rural de Popayán, Cauca

Seis personas fueron asesinadas en una finca en zona rural de Popayán, Cauca

Según el reporte de las comunidades, en el ataque también habrían resultado varias personas heridas, sin embargo las autoridades siguen recopilando datos y verificando hospitales cercanos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad