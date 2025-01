Puesto de control de agentes de tránsito terminó en asonada en el oriente de Cali

Un grave hecho de alteración de orden público se registró en la noche de este viernes en el oriente de Cali, a través de videos que fueron compartidos en redes sociales se observa el momento cuando un grupo de ciudadanos con objetos intentan agredir a varios agentes de tránsito que instalaron un puesto de control.

"Aquí no vamos a permitir que vengan a instalar sus puestos, la gente está cansada, nosotros somos veedores ciudadanos, y no vamos a permitir que se lleven ningún carro y ninguna moto, y esto lo estamos transmitiendo en vivo, somos conocedores de la ley", dijo uno de los habitantes del sector.

Con el paso de los minutos, la tensión incrementó, tanto así que fue necesaria la presencia de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden - UNDMO, para controlar la situación, debido a que la vía fue bloqueada con barricadas, e incluso prendieron llantas para generar caos.

Sin embargo, de manera extraoficial, se conoció que este hecho no dejó personas lesionadas, pero sí varios buses del mío que fueron vandalizados por la comunidad de la zona.

"Vea como me dejaron el bus, rompieron todos los vidrios, me atacaron antes de llegar aquí a la terminal donde guardamos los buses, yo no sabía nada de esto que estaba pasando y tampoco nadie me aviso ni por el radio, ni por ningún lado que estaban dañando los buses, y vea esto como quedo vuelto nada", señaló uno de los conductores del masivo que compartió en redes sociales un video.

La fuerza pública tuvo que permanecer custodiando el lugar para evitar que nuevamente se presente este tipo de incidentes. Por el momento, no se ha emitido ningún pronunciamiento oficial por parte de las autoridades con el balance final de este hecho de alteración de orden público.