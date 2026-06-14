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Recompensa de $20 millones para dar con responsables del atentado contra excontralor de Cali

Las autoridades adelantan operativos en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de ubicar y capturar al responsable del ataque.

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Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de jun, 2026

Un atentado armado contra el excontralor de Cali Pedro Antonio Ordóñez encendió las alarmas en las últimas horas en el oeste de la ciudad. El hecho, ocurrido en el barrio Santa Teresita.

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Según el reporte de la Policía Metropolitana, la víctima se desplazaba en un vehículo particular cuando fue sorprendido por un hombre que, movilizándose en motocicleta, disparó en varias ocasiones contra él. A raíz del ataque, el excontralor sufrió una herida de bala en el hombro izquierdo y fue trasladado a un centro asistencial, donde su estado de salud es estable y se encuentra fuera de peligro.

Tras lo ocurrido, la Alcaldía de Cali anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quienes aporten información que permita dar con el paradero de los responsables.

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Dinero Colombia.
Foto: archivo Blu Radio.

"Tanto la Policía como la Fiscalía desplegaron un equipo especializado para dar con los responsables de este hecho; rechazamos contundentemente esta clase de situaciones", dijo.

Las autoridades adelantan operativos en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de ubicar y capturar al responsable del ataque. Hasta el momento no se conocen las posibles hipótesis de este hecho.

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