En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Juliana Guerrero
Porte de armas
Marco Rubio
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / En fuerte tiroteo, esposa de senador del Partido de la U fue víctima de robo en Cali

En fuerte tiroteo, esposa de senador del Partido de la U fue víctima de robo en Cali

La policía confirmó que fue Diana Marcela Molina Orozco, esposa del senador Juan Carlos Garcés, a quien le hurtaron joyas, un celular y un bolso con dinero

354377_BLU Radio. 9mm pistola / Foto: AFP - Imagen de referencia
Pistola, referencia.
Foto: AFP.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de sept, 2026

Un fuerte tiroteo se registró en las afueras de la iglesia La María, ubicada sobre la avenida Cañas Gordas con carrera 126, en el barrio Pance, sur de Cali en la noche de este miércoles, 9 de septiembre.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

De acuerdo con la versión preliminar de testigos, varios delincuentes armados llegaron hasta el templo y, al parecer, hurtaron joyas, un teléfono celular, un bolso con dinero y otras pertenencias a Diana Marcela Molina, esposa del senador Juan Carlos Garcés, del Partido de la U, que acababa de salir de misa, según la Policía.

Últimas noticias

Arrancan los desembolsos a damnificados y continúan las revisiones de edificios afectados.
Pacífico

Así avanza el pago de los auxilios de vida a los damnificados en Cali

Quibdó, Chocó
Pacífico

Exgobernador (e) de Chocó fue condenado a más de 14 años de cárcel por firmar deuda falsa

Los sujetos habrían ingresado en un vehículo hasta el parqueadero de la iglesia mientras se desarrollaba la eucaristía. Desde allí, habrían ubicado a la víctima y, posteriormente, cometido el hurto.

Iglesia La María.jpg
Foto: Iglesia La María

La situación provocó la reacción de algunos escoltas que se encontraban en el lugar, quienes habrían enfrentado a los delincuentes con disparos.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado personas muertas, heridas o capturadas por estos hechos, y se espera un pronunciamiento oficial que permita conocer más detalles de lo que ocurrió en el lugar.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

La iglesia La María es además un sitio recordado por un hecho ocurrido el 30 de mayo de 1999, cuando integrantes del ELN realizaron un secuestro masivo durante una eucaristía. En ese momento, 194 feligreses fueron retenidos y posteriormente liberados de manera gradual.

Relacionados

Tiroteo

Cali

Publicidad

Publicidad

Publicidad