En fuerte tiroteo, esposa de senador del Partido de la U fue víctima de robo en Cali

Un fuerte tiroteo se registró en las afueras de la iglesia La María, ubicada sobre la avenida Cañas Gordas con carrera 126, en el barrio Pance, sur de Cali en la noche de este miércoles, 9 de septiembre.

De acuerdo con la versión preliminar de testigos, varios delincuentes armados llegaron hasta el templo y, al parecer, hurtaron joyas, un teléfono celular, un bolso con dinero y otras pertenencias a Diana Marcela Molina, esposa del senador Juan Carlos Garcés, del Partido de la U, que acababa de salir de misa, según la Policía.

Los sujetos habrían ingresado en un vehículo hasta el parqueadero de la iglesia mientras se desarrollaba la eucaristía. Desde allí, habrían ubicado a la víctima y, posteriormente, cometido el hurto.

Foto: Iglesia La María

La situación provocó la reacción de algunos escoltas que se encontraban en el lugar, quienes habrían enfrentado a los delincuentes con disparos.



Hasta el momento, las autoridades no han confirmado personas muertas, heridas o capturadas por estos hechos, y se espera un pronunciamiento oficial que permita conocer más detalles de lo que ocurrió en el lugar.

La iglesia La María es además un sitio recordado por un hecho ocurrido el 30 de mayo de 1999, cuando integrantes del ELN realizaron un secuestro masivo durante una eucaristía. En ese momento, 194 feligreses fueron retenidos y posteriormente liberados de manera gradual.