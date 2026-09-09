Así avanza el pago de los auxilios de vida a los damnificados en Cali

A un mes del terremoto que sacudió al Valle del Cauca, más de 42.000 familias damnificadas aún están a la espera de recibir los auxilios de vida anunciados por las autoridades. El proceso de entrega avanza con base en la información registrada en el Registro Único de Damnificados, RUD, cuyo primer corte incluyó a más de 11.000 hogares.

Las autoridades ya comenzaron a contactar a las personas registradas para definir el mecanismo mediante el cual recibirán estos recursos. Los primeros desembolsos están previstos a partir de este jueves 10 de septiembre.

“Ya arrancaron. El primer corte fue de 11.000 damnificados y ya hay alrededor de 4.000 o 5.000 que ya respondieron dónde quieren que se les desembolse. A partir de mañana ya se están haciendo los desembolsos, ya sea en SuperGIROS, para los que así lo quieran, y los que no, lo pueden recibir directamente en su cuenta bancaria. Les recuerdo a todas las personas: si usted está registrado como damnificado en el RUD, revise el WhatsApp para ver si ya le llegó un mensaje del teléfono con el cual nos hemos estado comunicando, de Wecall. Ahí les están haciendo preguntas sobre dónde quieren que les hagamos el desembolso. Es muy importante que respondan para que puedan recibir su dinero”, dijo Alejandro Eder, alcalde de Cali.

Mientras avanza la entrega de estos recursos, en Cali también continúa la evaluación de los inmuebles que resultaron afectados por el movimiento telúrico. Más de 1.700 edificios están siendo revisados para determinar cuáles pueden ser recuperados y cuáles representan un riesgo que obligaría a su demolición. Por ahora, 11 estructuras ya fueron seleccionadas para este procedimiento.



“Cada edificio es particular y concreto. En este momento estamos realizando todo el tema de los actos administrativos para poder socializar a todas las personas que vivan en estos puntos donde vamos a realizar las demoliciones. Nos gustaría que fuera de manera simultánea, para que fuera un impacto de una sola vez; sin embargo, lo concreto y lo particular de cada uno es lo que nos va marcando el camino de cómo vamos realizando estas demoliciones. Para esto hay unos protocolos de ahuyentamiento de animales, un tema de recuperación de pertenencias. Entonces, vamos a estar muy enmarcados en la norma, pero además de esto, atendiendo la necesidad de todos los ciudadanos”, expresó Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo de Cali.

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Las autoridades hicieron además un llamado a los administradores de edificios privados y a las aseguradoras para que adelanten las revisiones técnicas de los inmuebles afectados y agilicen los procesos relacionados con el pago de las pólizas. Esto, mientras Cali avanza en la recuperación de las zonas que todavía evidencian las consecuencias del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto.