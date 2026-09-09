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"Hasta el momento no hemos tenido visitas del Gobierno": alcalde de Argelia tras un mes del sismo

El mandatario cuestionó la distancia de los ministerios y entidades del Estado.

Argelia tras terremoto.
Argelia tras terremoto.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de sept, 2026

A un mes del terremoto del pasado 10 de agosto que sacudió el occidente colombiano, el municipio de Argelia, en el norte del Valle del Cauca, afronta su fase más compleja. A pesar de los graves estragos materiales y sociales que dejó el sismo, su alcalde, Wilson Vanegas, advierte sobre la ausencia de presencia directa del Ejecutivo central en la zona de desastre.

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Un balance desolador en la cordillera

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Argelia es una localidad de cordillera habitada por 5.500 personas, ubicada a solo 20 kilómetros en línea recta del epicentro en San José del Palmar. Un mes después de la tragedia, el panorama es crítico: 3.700 habitantes figuran en el censo de damnificados y 1.900 familias resultaron afectadas.

El reporte oficial del municipio detalla 600 viviendas catalogadas como no habitables, alrededor de 200 casas destruidas y casi 200 más averiadas. Esta destrucción se evidencia vívidamente en sectores como el barrio Monserrate, calificado por sus propios pobladores como un "barrio fantasma", donde viviendas colapsadas muestran letreros de "peligro inseguro" que obligaron a migrar a familias que residieron allí por más de 50 años.

Sin presencia ministerial y con recursos de sexta categoría

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En el ámbito institucional, el mandatario local marcó una clara diferencia entre el acompañamiento regional y el apoyo del nivel nacional. Aunque reconoció el respaldo temprano de la gobernadora del Valle del Cauca y la ayuda humanitaria canalizada por medio del acopio de la primera dama en Pereira, cuestionó la distancia de los ministerios y entidades del Estado

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"Hasta el momento del Gobierno Nacional no hemos tenido visitas", manifestó categóricamente el alcalde Wilson Vanegas

La falta de asistencia central agrava la vulnerabilidad de Argelia, un municipio clasificado en sexta categoría cuyos recursos presupuestales escasamente alcanzan para el funcionamiento ordinario.

"Con el Gobierno Nacional ha sido un poco complejo. Necesitamos soluciones inmediatas, porque los recursos de los municipios de sexta categoría, pues escasamente funcionan. El único salvador es el sector del Gobierno Nacional", enfatizó Vanegas.

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