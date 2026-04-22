Revive debate sobre reubicación de Base Aérea en Cali: piden convertir el predio en centro cultural

La discusión sobre una posible reubicación de la Base Aérea Marco Fidel Suárez volvió a tomar fuerza en Cali, tras la presentación de una acción popular que propone trasladar esta instalación militar hacia las afueras de la ciudad. La iniciativa también plantea transformar el terreno actual en un “epicentro cultural” para el disfrute de la ciudadanía.

Según Juan Martín Bravo, autor de esta acción , el objetivo principal es garantizar la seguridad de las comunidades vecinas, que han resultado afectadas por hechos terroristas como el de agosto del año pasado.

"En primera medida esta instalación genera riesgo para los caleños tras los atentados, la base aérea genera restricciones en el crecimiento de altura en Cali , esto va en contravia de lo que dice el POT", expresó Juan Martín.

La propuesta ha generado reacciones divididas en distintos sectores políticos. El senador Carlos Fernando Motoa, expresó su desacuerdo al considerar que no es coherente que una ciudad que enfrenta problemas de orden público se quede sin un espacio que garantice la presencia de la fuerza pública.



"Considero que es un error estratégico en materia de seguridad un departamento de una ciudad azotada por los homicidios, los actos terroristas, reclutamiento forzado, disminuir la capacidad de la acción de la fuerza pública. En este caso tener a la base Marcos Fidel Suárez permite reaccionar oportunamente ante cualquier hecho que perturbe la seguridad en el departamento del valle y por supuesto en la ciudad de Cali y en el Pacífico", dijo Motoa.

Por ahora un juez será el encargado de analizar las pruebas incluidas en esta acción popular para determinar si realmente es necesario trasladar la base aérea hacia las afueras de cali.