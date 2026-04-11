Sicario interceptó una ruta escolar y obligó al conductor a ayudarlo a escapar de la Policía en Cali

La situación inició en una finca ubicada entre los corregimientos de La Buitrera y Villacarmelo, en zona rural de Cali, donde dos personas se encontraban departiendo. Allí fueron sorprendidas por dos hombres armados que les dispararon y huyeron del lugar en una motocicleta.

Rápidamente, los vecinos auxiliaron a las víctimas y avisaron a la Policía, iniciando así la búsqueda de estos sujetos. Sin embargo, metros más adelante, la patrulla tuvo un accidente de tránsito que le dio ventaja a los delincuentes.

En el camino, los sujetos abandonaron la motocicleta y se separaron. Uno de ellos escapó por la zona rural, mientras que el otro interceptó una ruta escolar que recién salía con niños de un colegio privado y, amenazando al conductor y a los estudiantes, los obligó a llevarlo hasta la ciudad para escapar de las autoridades.

"Los lesionados fueron trasladados al hospital de Siloé; uno de ellos, por la gravedad de las heridas, llegó sin signos vitales. El otro se encuentra estable. Por otra parte, los delincuentes, al emprender la huida, dejan la moto en la que se movilizaban abandonada y uno de ellos toma un bus, al cual obliga al conductor a que lo lleve a la parte baja de Siloé. Estos hechos están siendo investigados por la Policía Judicial y la Policía de Inteligencia", señaló el teniente coronel Nelson Prieto, comandante del Distrito Tres de la Policía de Cali.



Los dos delincuentes lograron escapar y en estos momentos están siendo buscados por las autoridades. Por su parte, el colegio Freinet, al que pertenece la ruta escolar involucrada en el hecho, emitió un comunicado señalando que ningún estudiante resultó con afectaciones físicas tras el incidente y que, una vez el delincuente abandonó el vehículo, la ruta pudo continuar el recorrido.

"Queremos informar con total tranquilidad que:

