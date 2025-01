Subsidio Mi Casa Ya no se aplicará en Valle del Cauca este año: Camacol

Con el recorte presupuestal del 2025, uno de los programas afectados a nivel nacional es el subsidio de vivienda Mi Casa Ya , que este año en el Valle del Cauca no podría aplicarse a los proyectos de vivienda de interés social, así lo advirtió la Cámara Colombiana de la Construcción, que manifiesta su preocupación en el impacto que esto pueda generar en el mercado de vivienda en el departamento.

Según Camacol, el programa Mi Casa Ya permitió que la venta de vivienda social aumentara, de un 68% en el año 2015, al 84% al 2024 en el departamento, pues con los subsidios se incrementó la demanda al darle mayor accesibilidad de compra a los hogares.

"En este momento, en el sector de la construcción, no tiene mayor claridad con respecto sobre qué va a ocurrir con esos hogares, y aquellos que iniciaron el proceso de subsidio el año pasado, pues el presupuesto no está tan claro y seguramente muchos de los hogares que se presentaron para obtener cobertura no podrán obtener la asignación", dijo Alexandra Cañas, directora ejecutiva de Camacol Valle.

El sector de la construcción indicó que, para los años 2025 y 2026, calcula que alrededor de 28.000 nuevas viviendas de interés social requerirán subsidios.

“Se volverá al estado normal del mercado en el Valle sin subsidios. Con ventas entre 10.000 - 13.000 unidades de vivienda año, lo que es un ajuste importante. Las cajas de compensación no logran abarcar toda la demanda que se requiere en materia de subsidios, por lo tanto, los subsidios distritales y departamentales se convierten ahora, más que nunca, en fundamentales para lograr el cierre financiero de los hogares", añadió Cañas.

Cabe resaltar que, en el Valle del Cauca, más de 11.000 hogares lograron ser cobijados por el subsidio de Mi Casa Ya.