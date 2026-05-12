Tribunal suspendió proceso de licitación para escoger nuevos operadores de aseo en Cali

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca ordenó suspender provisionalmente el proceso de licitación que adelantaban la empresa Emsirva en liquidación junto a la Superintendencia de Servicios Públicos, para escoger a los nuevos operadores que se encargarán del servicio de aseo de Cali.

El tribunal indicó que este procedimiento de contratación sería insuficiente para definir el futuro de recolección de basuras en la ciudad, pues evidenciaría un afán de adjudicación que pondría en riesgo el servicio para más de 2.700.000 habitantes de la capital del Valle.

Ante esta decisión, el representante a la cámara Alejandro Ocampo solicitó una mesa técnica urgente con la alcaldía de Cali, la empresa Emsirva y la Superintendencia para tomar decisiones inmediatas, que permitan garantizar la continuidad de la recolección de basuras en la ciudad.

"No podemos permitir que con el fallo de un tribunal administrativo que obliga a Ensirva a prestar el servicio de recolección de basuras desde el 28 de mayo, Cali vaya a entrar en un problema. Así que vamos a una mesa para ponernos todos de acuerdo, para sumar esfuerzos, para que este 28 Cali no tenga ningún problema de basuras. Vamos a armonizar y a trabajar en equipo, de eso depende el éxito y la salida de este fallo y la recuperación y devolución de Ensirva a la ciudad de Cali", señaló Ocampo.



Cabe recordar que hace unos días, el alcalde Alejandro Eder había manifestado su preocupación por las presuntas irregularidades existentes en esta licitación, y solicitando que no se siguiera adelante con el proceso.

"Corremos el riesgo de recibir una empresa fantasma llena de problemas jurídicos y de deudas por pagar. Nosotros hemos estado en contacto tanto con EMSIRVA como con la Superintendencia y no nos han dado claridad a las dudas que tenemos. Nosotros estamos listos para recibir EMSIRVA pero no para recibir una empresa fantasma.", manifestó el mandatario.

