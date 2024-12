Valle reporta 27 casos de quemados por pólvora en lo corrido del mes de diciembre

Sigue aumentando el número de quemados por pólvora en Cali. Se registraron cuatro nuevos casos que suman once solo para este fin de semana en medio de la celebración del Día de las Velitas, dos menores de edad, uno de ellos, un adolescente de 16 años, quien presentó quemaduras en segundo grado en una de sus manos.

Las víctimas fueron remitidas a diferentes centros asistenciales donde recibieron atención médica. Según las autoridades de salud de Cali, la cifra, en lo corrido del mes de diciembre, aumentó a 16 casos de quemados por el uso inadecuado de la pólvora.

"Al terminar la jornada del Día de las Velitas debemos, lastimosamente informar, que tenemos 11 víctimas de quemaduras por fuegos pirotécnicos, por lo tanto, sumamos hasta el momento 16 víctimas. De estos once casos, unos de ellos tuvieron quemaduras en primer y segundo grado en manos y tronco. Los casos fueron manejados por centros de salud especializados", dijo Carlos Pinzón, subsecretario de Salud de Cali.

En cuanto al Valle del Cauca, la cifra de quemados fue superior a los 14 casos durante el fin de semana en la celebración del Día las Velitas, sumando así 27 casos en total para todo el departamento en lo corrido del mes de diciembre, de los cuales 9 corresponden a menores de edad.

"Quienes pueden manejar la pólvora son las personas expertas, no se puede manejar por ninguna persona que no sea experta, ni niño, ni joven, ni adulto, esas son nuestras recomendaciones. Lo mejor es no usar pólvora”, manifestó, Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle.

Actualmente, Cali lidera el primer puesto, siendo el municipio con el mayor número de casos reportados, al momento reportan 16 casos, seguido de Palmira, con 3, Tuluá, Jamundí y Candelaria, con dos casos y Buenaventura y Roldanillo, con un caso respectivamente.