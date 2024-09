Alcalde Bucaramanga pidió renuncia de algunos funcionarios por "procesos administrativos"

El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, anunció que ha solicitado la renuncia de todos los directores de los institutos descentralizados de la Alcaldía, como parte de un proceso de reestructuración de su administración. Sin embargo, el único director que hasta el momento no ha presentado su renuncia es Carlos Bueno, actual director de la Dirección de Tránsito.

“A todos los directores de entes descentralizados se les solicitó la renuncia. Lo único que hasta ahora no la ha entregado ha sido el director del Tránsito, de manera puntual", afirmó Beltrán durante una intervención. El mandatario enfatizó que estas decisiones obedecen a procedimientos administrativos que buscan el avance de la ciudad.

"Hemos sido enfáticos en que los funcionarios de libre nombramiento y remoción obedecen a las decisiones que la administración toma en torno a la reestructuración y al avance que la misma administración lleva", subrayó.

El alcalde también aprovechó para desmentir rumores de una posible privatización de la Dirección de Tránsito, asegurando que su gobierno está enfocado en fortalecer esa entidad, reconociéndola como fundamental para el desarrollo de la ciudad. "Este gobierno no está pensando en privatizar, por el contrario, estamos invirtiendo en fortalecer la Dirección de Tránsito", recalcó.

El alcalde insistió en que las decisiones tomadas responden a un proceso administrativo natural dentro del ciclo de cualquier gobierno. "Así como los funcionarios públicos llegan, también algún día se van. Yo también tengo una fecha de vencimiento", señaló Beltrán.

Carlos Bueno, director de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, confirmó que no ha presentado su renuncia ni ha recibido una solicitud formal del alcalde Jaime Andrés Beltrán para que lo haga. Esta aclaración la hizo durante una rueda de prensa en las instalaciones de la entidad, con el objetivo de desmentir los rumores que han circulado en las últimas horas.

El funcionario admitió que ha habido conversaciones informales con algunos miembros de la Administración, en las que le han sugerido que considere su renuncia.

"En torno a mi renuncia, eventualmente sí he recibido acercamientos por parte de funcionarios de la Administración, que se han manifestado sobre la opción de que yo renuncie al cargo que he desarrollado durante este tiempo", explicó Bueno.

#Video “No voy a renunciar a la dirección de Tránsito de Bucaramanga y dejo a consideración del alcalde Jaime Andrés Beltrán si cree conveniente que me retire del cargo” director Carlos Bueno #VocesySonidos pic.twitter.com/YDLzhk5FFg — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 26, 2024

A pesar de estas conversaciones, Carlos Bueno dejó claro que no tiene intenciones de dejar su cargo, argumentando que siente el compromiso de seguir al frente de la entidad debido al trabajo que ha realizado en conjunto con su equipo y al apoyo recibido por parte de los dirigentes de la ciudad.

"Lo he considerado, dada la serie de ataques sistemáticos que ha tenido la entidad. No obstante, siento que no puedo abandonar este barco", concluyó.