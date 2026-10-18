Murió hombre baleado durante caravana fúnebre en la vía Piedecuesta–Floridablanca

Un hombre que se movilizaba en una caravana fúnebre fue víctima de un ataque sicarial que terminó en tragedia en la vía Piedecuesta–Floridablanca. Se trata de Wilber Hernández Colmenares, de 42 años, quien falleció en la mañana de este domingo 18 de octubre en el Hospital Internacional de Colombia (HIC), donde permanecía bajo atención médica desde el pasado viernes.

El atentado ocurrió hacia las 4:10 de la tarde, a la altura del kilómetro 11, cerca de la Fonda Paisa. Según la información preliminar, hombres armados que se movilizaban en motocicleta interceptaron el vehículo rojo en el que viajaba Hernández Colmenares y dispararon en repetidas ocasiones.

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Tras recibir varios impactos de bala, el conductor perdió el control del automotor, que terminó volcado a un costado de la carretera. La emergencia se agravó cuando el vehículo comenzó a incendiarse, generando momentos de angustia entre quienes transitaban por este corredor vial.

En el hecho también resultaron heridas cuatro personas adultas y dos menores de edad, quienes fueron trasladados al Hospital Internacional de Colombia para recibir atención médica.



De acuerdo con la información conocida, Hernández Colmenares viajaba con su esposa y otros familiares durante un desplazamiento relacionado con un servicio funerario. La familia había estado en una funeraria del centro de Piedecuesta y se dirigía hacia el parque memorial Tierra Santa, en el anillo vial de Floridablanca.

Tras los disparos, varios ciudadanos acudieron a auxiliar a los ocupantes del vehículo y ayudaron a evacuarlos antes de que la emergencia fuera atendida por las autoridades.

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Hernández Colmenares era un comerciante de 42 años dedicado a actividades relacionadas con la compraventa de oro y el préstamo de dinero, según la información conocida sobre sus actividades económicas.

Según información divulgada sobre su historial judicial, Hernández Colmenares registraba una condena de dos años de prisión por porte ilegal de armas, impuesta en junio de 2002.

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También se ha reportado otro proceso relacionado con estupefacientes, en el que la Fiscalía habría señalado presuntas actividades de distribución de drogas en Floridablanca y Barrancabermeja.